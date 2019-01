Bravado, la controllata di Universal che si occupa del merchandising degli artisti nel roster del gruppo, ha acquisito per una cifra non ufficializzata Epic Rights, azienda che cura i prodotti "marchiati" da - tra gli altri - KISS, Billy Joel, Aerosmith, Def Leppard, AC/DC, Eric Clapton, Kevin Hart, 21 Savage, Madonna, Celine Dion, Barbra Streisand, Sting, David Bowie, Lionel Richie, Hollywood Vampires, Britney Spears e ZZ Top: lo riferisce BMW, specificando come la società fondata e diretta da Dell Furano proseguirà a produrre il merchandising degli artisti presenti nel proprio roster.

Il settore del merchandise non è da considerare affatto accessorio, sul panorama della discografia contemporanea: solo tre mesi fa il gruppo Warner aveva comprato per 180 milioni di dollari la tedesca EMP, società leader nel settore europeo. Il gruppo Universal, dal canto suo, ha visto il merchandise contribuire al proprio bilancio annuale per oltre 250 milioni di dollari. La Epic Rights, sotto questo punto di vista, rappresenta un'acquisizione strategia per il colosso guidato da Lucian Grainge: oltre che alla licenza di marchi e alla vendita di articoli, la società di Furano cura anche le soluzioni di vip ticket per gli eventi dal vivo, la realizzazione di siti ufficiali di artisti e band e la gestione delle community di fan.