La band di Oxford capitanata da Yannis Philippakis pubblicherà nel corso del 2019 due album di inediti in studio: la prima parte del dittico, "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1", sarà pubblicata il prossimo otto marzo, mentre la seconda metà del progetto verrà distribuito sul mercato nel corso del prossimo autunno.

L'ideale successore di "What Went Down" del 2015 è stato anticipato presso il pubblico dal primo estratto, "Exits", del quale è stato reso disponibile sui canali ufficiali dei Foals il video ufficiale - visibile nel frame qui sopra.

"Esiste un'idea precisa sul fatto che il mondo non è più abitabile come lo era in passato", ha spiegato Yannis a proposito del brano: "Una sorta di grave mancanza di prevedibilità e la sensazione di essere sopraffatti dalla grandezza dei problemi che affrontiamo. Qual è la soluzione? E qual è lo scopo della soluzione che un individo può avere?". Riguardo invece alla bipartizione del progetto, il frontman ha dichiarato: "Sono due facce della stessa medaglia. Possono essere ascoltati e apprezzati individualmente ma, fondamentalmente, sono opere complementari".

I Foals presenteranno il loro nuovo album per mezzo di un unico show italiano, in programma il prossimo 16 maggio al Fabrique di Milano: i biglietti per lo show saranno disponibili a partire dal prossimo 31 gennaio su TicketOne e presso tutti gli altri circuiti primari autorizzati.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1":

1. "Moonlight"

2. "Exits"

3. "White Onions"

4. "In Degrees"

5. "Syrups"

6. "On The Luna"

7. "Cafe D'Athens"

8. "Surf Pt.1"

9. "Sunday"

10. "I'm Done With The World (& It's Done With Me)"