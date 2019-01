La piattaforma di streaming musicale guidata da Daniel Ek si starebbe preparando a dare l'assalto al mercato dei lettori musicali per auto commercializzando un nuovo dispositivo dal costo di appena 100 dollari americani: secondo quanto riferito dal Financial Times, che ha fatto trapelare l'indiscrezione, il lettore targato Spotify sarebbe dotato di connessione 4G integrata e di comandi vocali per renderne più agevole l'utilizzo alla guida. Sempre secondo quanto appreso dalla testata statunitense, il dispositivo sarà in grado di sincronizzarsi agli impianti stereo presenti sulle vetture via Bluetooth, e sarà dotato di pulsanti che condurranno direttamente alle playlist presenti sulla piattaforma.

La voce, al momento non ufficiale e non commentata direttamente dai vertici di Spotify, non indica un possibile periodo riguardo il lancio vero e proprio sui mercati mondiali.