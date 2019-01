La storica rassegna toscana la cui edizione 2019 è in programma tra i prossimi 28 giugno e 29 luglio a Lucca è stata inserita dalla prestigiosa testata americana di viaggi e turismo Traveller nel novero dei migliori festival presenti sul panorama internazionale per l'anno appena iniziato: il Lucca Summer Festival è l'unico evento italiano dell'elenco - disponibile integralmente a questo indirizzo - accando a manifestazioni come il polacco Open'er Festival, il londinese British Summer Time, lo spagnolo Benicassim Festival, il giapponese Fuji Rock Festival e l'immancabile Coachella Festival.

"La suggestiva città di Lucca in Toscana ospita alcuni giganteschi nomi della musica questa estate. Elton John, Robbie Williams e Lenny Kravitz hanno tutti suonato nella sua storica Piazza Napoleone. Quest’anno vedrà il ritorno di Elton John insieme ad artisti come Take That e Macklemore. Beh, tutti hanno bisogno di una vacanza", ha commentato Traveller.

Tra gli artisti presenti nel cartellone dell'edizione 2019 del Lucca Summer Festival figurano anche Ennio Morricone, Tears for Fears, New Order, Mark Knopfler (nella foto), Scorpions e Sting.