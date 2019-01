Il progetto artistico raccolto intorno al nome di Jake Smith, The While Buffalo, andrà in scena il prossimo 16 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, arena estiva nella periferia nord di Milano. I biglietti (€ 23,00 + prev. / € 28,00 in cassa la sera del concerto) per quella che, a oggi, è l’unica tappa prevista in Italia dall’artista statunitense saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di giovedì 24 gennaio.

I The White Buffalo sono già passati dalle nostre parti lo scorso anno, sul palco del milanese Magnolia, dove hanno portato la più recente prova di studio legata al progetto, “Darkest Darks, Lightest Lights”, uscita nel 2017.