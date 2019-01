Quattro nuove date per la formazione alt metal milanese, che per questo 2019 ha fissato quattro appuntamenti invernali dal vivo nella Penisola, il 2 novembre al Demode di Bari, il 3 novembre all’Orion di Ciampino (Roma), il 5 novembre all’Estragon di Bologna e il 6 novembre al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano). Nella tournée il gruppo sarà accompagnato dalla band svizzera folk metal Eluveitie e dai moldavi Infected Rain. A quando si legge su ticketone.it, i biglietti per i concerti di Ciampino, Bologna e Trezzo saranno disponibili dalle 10 di domani, mercoledì 23 gennaio.

I quattro live, che si aggiungono alle due già annunciate date estive del 27 giugno al Bologna Sonic Park e del 21 luglio all’Alpenflair di Bolzano, sono parte del tour invernale europeo dei Lacuna Coil che fa seguito all’album dal vivo uscito nel novembre 2018 “The 119 Show - Live In London”, a dieci anni di distanza dall’unico altro disco live della band, “Visual Karma (Body, Mind and Soul)”. L’ultimo album in studio di Cristina Scabbia e compagni è, invece, “Delirium”, del 2016. In un’intervista datata allo scorso novembre la frontwoman dei Lacuna Coil aveva accennato alla possibilità di un nuovo capitolo discografico della band nel 2019, spiegando però di non avere ancora nulla di pronto per quanto concerne il nuovo materiale.