La voce di “Questione di sguardi”, in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’ultimo ostacolo” andrà in scena la prossima primavera con due nuove esibizioni dal vivo, previste per il 13 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e per il 20 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per entrambi i concerti di Paola Turci saranno in vendita su ticketone.it dalle 11 del 23 gennaio e nei punti vendita fisici Ticket One dalle 11 del 30 gennaio.

La cantautrice romana ha all’attivo 14 album in studio, l’ultimo dei quali, “Il secondo cuore”, è uscito nel 2017, a cinque anni di distanza dal precedente “Le storie degli altri”. Tra novembre e dicembre 2017 la Turci ha portato il disco in tour sui palchi della Penisola.