Arriva anche in Italia "Surviving R Kelly", il documentario sugli abusi e sulle molestie subite da diverse donne da parte del cantante e rapper americano: nella versione italiana si intitolerà “R. Kelly: vittime di una popstar”, e verrà trasmesso da lunedì 18 marzo alle 22.00 su Crime+Investigation, canale 119 del pacchetto Sky.

"Surviving R Kelly" è stato diretto da Nigel Bellis e Astral Finnie: è diviso in 6 puntate che in America sono andate in onda su Lifetime in tre serate, dal 3 al 5 gennaio, con ascolti in crescita: 1,800 mila spettatori per la prima, 2 milioni e 300.000 per l'ultima. Ma soprattutto ha generato un'ondata di attenzione al caso come mai era successo prima - si parlava di questa storia da tempo, ma il documentario ha spinto molte persone a prendere le distanze dal cantante, che recentemente è stato pure scaricato dalla sua casa discografica, la RCA.

Questo il trailer della versione originale