Suge J Knight, il figlio del fondatore della celebre etichetta hip hop Death Row Records Marion “Suge” Knight, è tornato a ribadire quanto già espresso lo scorso ottobre e lo ha fatto, anche questa volta, attraverso i social network. Dopo aver sostenuto, tre mesi fa, che Tupac Shakur, colosso della West Coast, ucciso a Las Vegas nel 1996, fosse ancora vivo e si trovasse in Malesia, ora Suge J Knight scrive su Instagram che la voce di “Brenda’s Got a Baby” si troverebbe in studio di registrazione, al lavoro su nuova musica. “Ho Pac di nuovo in studio. Nuova musica in arrivo”. Per poi aggiungere, a commento della grafica che riporta il testo citato: “Non è uno scherzo. #NewDeathRow ??/?? Coming soon”. Il giorno seguente, è tornato sull’argomento, scrivendo: “Ho bisogno del miglior produttore per lavorare a un progetto per Pac”.

Anche Marion Suge Knight, in carcere per omicidio, non ha fatto mistero dei suoi dubbi sulla scomparsa del rapper newyorkese adottato dalla baia di San Francisco, dichiarando, nell’ambito del documentario a lui dedicato, diretto da Antoine Fuqua, "American Dream/American Knightmare", che Tupac avrebbe discusso con lui della possibilità di simulare la propria morte. Il discografico era seduto in macchina accanto a Tupac quando l’artista fu colpito dalla sparatoria che ne causò la morte nel settembre del ’96.