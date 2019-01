Lo aveva anticipato nei giorni scorsi sui suoi social, ma ora è ufficiale: l’ex Timoria Omar Pedrini s’imbarcherà in un tour celebrativo del disco simbolo della formazione da lui capitanata insieme a Francesco Renga, “Viaggio senza vento”, recentemente tornato sul mercato in versione ampliata per il venticinquennale dell’album. Come già anticipato da Omar Pedrini, il cantautore bresciano non salirà però sul palco con gli ex compagni di band, confermando, ancora una volta, l’impossibilità di un ritorno di scena dei Timoria.

La tournée di Pedrini, battezzata “Timoria – Viaggio Senza Vento (e dintorni)”, prenderà il via il prossimo 22 febbraio al New Age di Roncade (TV), per poi fare tappa il 23 febbraio alla Latteria Molloy di Brescia, il 16 marzo al Bloom di Mezzago, il 6 aprile a Vinitaly a Bardolino e il 3 maggio al Teatro Filodrammatici di Treviglio.

L’ultimo album dei Timoria, “Un Aldo qualunque sul treno magico”, ha visto la luce nel 2002. Il più recente capitolo discografico solista di Omar Pedrini, “Come se non ci fosse un domani”, risale invece a due anni fa.