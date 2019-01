È tutto pronto a Verona per il debutto di "Adrian", il nuovo show di Adriano Celentano, che sarà trasmesso in diretta su Canale 5 questa sera, lunedì 21 gennaio, prima del primo episodio della serie animata con protagonista il Molleggiato. Negli ultimi giorni si sono rincorsi diversi rumours sulla presenza o meno del cantante in città: qualcuno aveva parlato addirittura di una fuga di Celentano da Verona e di tensioni che rischiavano di mettere in forse lo show. Ma si trattava di un falso allarme, come riferito da TVZoom e già riportato da Rockol. Adriano Celentano sarebbe in città: secondo il Corriere del Veneto alloggerebbe presso l'hotel Due Torri, nella parte antica della città, e tra sabato e domenica sarebbe stato impegnato con le prove generali dello spettacolo.

I biglietti per assistere allo show al Teatro Camploy che precederà i primi due episodi di "Adrian" sono stati messi in vendita sabato mattina, su internet, al prezzo di 12 euro ciascuno. Sono esauriti nel giro di poche ore: per la verità, gli avvisi rivolti agli acquirenti non accennano alla possibilità di assistere allo show, ma solo alla proiezione dei primi due episodi della serie animata, che si terrà proprio al teatro di Via Cantarane.

Non è dato sapere quanto durerà lo show che anticiperà la messa in onda della serie animata e non è dato sapere nemmeno se il Molleggiato apparirà sul palco in carne ed ossa. Certo è il coinvolgimento nello spettacolo di Ambra Angiolini e Nino Frassica, mentre non dovrebbero esserci Teo Teocoli e Michelle Hunziker: il comico e la showgirl si sarebbero tirati indietro per motivi diversi.

Adriano Celentano ha lavorato ad "Adrian" negli ultimi dieci anni: la graphic novel animata, ambientata in un futuro distopico, ha visto il Molleggiato collaborare con professionisti del calibro di Milo Manara (che ha realizzato i disegni), Nicola Piovani (che con Celentano ha curato la colonna sonora del progetto - ne è stato tratto anche un disco, in uscita il 25 gennaio) e alcuni studenti della scuola Holden di Torino (che hanno collaborato alla sceneggiatura).