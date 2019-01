Dopo il terzo singolo che anticipa "Paranoia Airlines", Fedez ha annunciato la tracklist del suo album in uscita il prossimo 25 gennaio. Il disco del rapper contiene collaborazioni con LP, Annalisa, Dark Polo Gang ed Emis Killa, oltre a quelle già annunciate con Zara Larsson e Tedua & Trippie Redd. Dal disco sono già state diffuse "Prima di ogni cosa","Che cazzo ridi" e "Holding out for you".

Ecco la tracklist completa:

1 - Prima di ogni cosa

2 - Holding out for you (con Zara Larsson)

3 - Amnesia

4 - Che cazzo ridi (con Tedua & Trippie Redd)

5 - Paranoia Airlines

6 - FuckTheNoia (con Annalisa)

7 - Record

8 - Kim & Kanye (con Emis Killa)

9 - Sfregi e difetti

10 - L’una per l’alcol

11 - Così

12 - Un posto bellissimo

13 - Cosa senza spine (con LP)

14 - Segni

15 - Buongiornissimo

16 - TVTB (con Dark Polo Gang)

Il tour legato al nuovo album di Fedez partirà a marzo e lo vedrà esibirsi nei principali palasport italiani.