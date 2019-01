In contemporanea alla partecipazione a Sanremo 2019, pressoché tutti i 24 cantanti in gara annunceranno nuovi progetti discografici: qualcuno presenterà un disco di inediti, qualcun altro una raccolta, altri ancora edizioni espanse di album usciti nei mesi scorsi, che comprendano il pezzo sanremese e altri inediti. Qualcuno, invece, si limiterà a pubblicare la canzone come singolo digitale.

Abbiamo raccolto quanto si sa finora di questi progetti, cantante per cantante e aggiorneremo man mano questa notizia. Qua invece quanto sappiamo delle singole canzoni dopo l'ascolto per la stampa

Arisa

"Mi sento bene” dovrebbe far parte di un nuovo album, il primo per la Sugar, di cui però non si ha ancora notizia ufficiale

Loredana Berté

"Cosa ti aspetti da me” dovrebbe venire inclusa in una riedizione di "LiBerté", uscito a settembre - ma non c’è ancora stato annuncio ufficiale

Federica Carta e Shade

"Senza farlo apposta” verrà incluso in una edizione espansa di “Truman”. Nessuna notizia ancora sui progetti della carta, che ha pubblicato “Molto più di un film” ad aprile 2018,

Simone Cristicchi

"Abbi cura di me” è anche il titolo della sua prima raccolta, in uscita l’8 febbraio, che conterrà un altro inedito. Qua i dettagli.

Nino D'Angelo e Livio Cori

Livio Cori lancerà a Sanremo il suo album d'esordio: si intitola "Montecalvario - Core senza paura" e uscirà l'8 febbraio per Sugar.

Einar

“Parole nuove” è anche il titolo dell’album che uscirà il 15 febbraio, la settimana dopo il festival e che conterrà anche “Centomila volte”, canzone vincitrice di Sanremo Giovani.

Ex-Otago

"Solo una canzone” sarà contenuta nel sesto disco della band genovese: si intitola "Corochinato" e arriverà nei negozi l'8 febbraio 2019. Subito dopo l'uscita dell'album partirà il tour nei club.

Ghemon

Ha pubblicato l’ultimo album di studio nel 2017, “Mezzanotte”, ma non ha ancora annunciato i suoi progetti discografici legati a “Rose viola”.

Il Volo

"Musica che resta” dovrebbe far parte di un nuovo disco del trio, che dovrebbe annunciare i propri piani discografici la settimana prima del Festival

Irama

Il cantante reduce da “Amici” includerà ””La ragazza col cuore di latta” nella riedizione del suo ultimo disco, “Giovani”, uscito lo scorso ottobre: nel repackaging ci sarà anche un duetto con Mr. Rain.

Achille Lauro

Il (t)rapper sarà in tour nei club italiani a partire dal 10 maggio. In primavera pubblicherà il nuovo album per la Sony, in cui sarà contenuta ”Rolls Royce”. Qua la nostra intervista con i dettagli

Mahmood - “Soldi”

Il cantante non ha ancora annunciato i suoi piani discografici

Motta

"Dov'è l’Italia” dovrebbe uscire solo come singolo digitale: “Vivere o Morire”, uscito nel 2018 e vincitore del premio Tenco, non dovrebbe essere ristampato.

Negrita

“I ragazzi stanno bene” sarà uno dei tre inediti dell’antologia pubblicata dalla band per i 25 anni di carriera e in uscita l’8 febbraio. Il titolo è “I ragazzi stanno bene 1994-2019”. Qua i dettagli.

Nek

"Mi farò trovare pronto” dovrebbe fare parte del nuovo album di inediti del cantante: titolo e data non sono ancora stati annunciati

Enrico Nigiotti

"Nonno Hollywood” farà parte di una riedizione di “Cenerentola”, uscito lo scorso settembre”. La nuova versione si intitolerò “Cenerentola e altre storie”

Patty Pravo e Briga

Al momento non si hanno informazioni sui nuovi progetti discografici di Patty Pravo e Briga, anche se il rapper romano ha fatto sapere che a breve annuncerà alcune novità.



Francesco Renga

"Aspetto che torni” sarà inclusa nel nuovo album di inediti, atteso per la primavera, ma ancora senza titolo e data.

Daniele Silvestri

“Argentovivo” farà parte del nuovo album del cantautore romano, che includerà anche “Complimenti ignoranti”, altro inedito diffuso nei giorni scorsi. Non si hanno ancora data e titolo.

Anna Tatangelo

"Le nostre anime di notte” farà parte del settimo disco della cantante, “La fortuna sia con me”, in uscita l’8 febbraio

Paola Turci

"L'ultimo ostacolo” dovrebbe far parte di un nuovo album di inediti, di cui però mon si hanno ancora data e titolo.

Ultimo

Il cantautore ha annunciato il titolo del suo prossimo album, “Colpa delle favole”, in cui sarà contenuta ”I tuoi particolari”. Non c’è però ancora una data di uscita

Zen Circus

La band ha annunciato un concerto il 12 aprile al Paladozza per 10 anni di “Andate tutti affanculo”, ma non ha ancora annunciati i propri piani discografici legati a "L'amore è una dittatura”.