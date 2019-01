E' appena usciti "Themagogia - Tradurre, tradire, trappare", l'album d'esordio di The André, il cantautore senza volto (o meglio: il volto ce l'ha, ma non vuole mostrarlo al pubblico) che è diventato virale sul web per "tradurre" nello stile di De André i brani più popolari dell'attuale scena trap, rap e indie: da Ghali alla Dark Polo Gang, passando per Sfera Ebbasta. Abbiamo chiesto a The André di mandarci un video #NoFilter in cui suona, chitarra e voce, una delle canzoni del disco: ci ha risposto inviandoci la clip di "Canzone dell'affitto", registrata in quella che ha tutta l'aria di essere una mansarda. Trovate la clip proprio qui sotto:

