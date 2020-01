Con il suo primo album è riuscita a conquistare una notevole attenzione. "LP1", mix di r&b, elettronica e trip hop, pubblicato nel 2014 dalla piccola etichetta Young Turks, del cui roster fanno parte anche gli xx, Kamasi Washington e Sampha, è stato accolto dalle riviste di musica con un certo entusiasmo: recensioni tutte positive, con punteggi anche molto alti. Merito anche di un bel singolo come "Two weeks", con un video a dir poco spettacolare. Un anno dopo l'uscita del disco la cantautrice ha pubblicato l'Ep "M3LL155X", con cui ha confermato di avere la stoffa dell'artista. Il suo nome, però, continua ad essere conosciuto per lo più da una ristretta cerchia di intenditori. Così nel giorno del suo compleanno - la cantautrice compie oggi 32 anni - abbiamo pensato di mettere su una gallery per farvi conoscere meglio FKA twigs. Cliccate su avanti!