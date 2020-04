Kim Gordon compie 67 anni: le migliori citazioni di nostra signora del noise

"Finisce sempre per essere la persona più cool, in qualsiasi contesto si trovi. Ma la conosco, e so che lei preferirebbe essere nel giardino di casa sua a grigliare hot dog"

Parola di Ad-Rock dei Beastie Boys, uno che effettivamente Kim Gordon la conosce bene, molto bene, e che ha colto uno degli aspetti più peculiari della cantante, musicista, autrice, designer e imprenditrice che oggi - 28 aprile - compie 67 anni: la già bassista dei Sonic Youth possiede naturalmente la grazia e il magnetismo che l'hanno fatta diventare un'icona riluttante, ruolo che - se possibile - l'ha resa ancora più magnetica e affascinante.

Per i non appassionati di alt-rock a stelle e strisce il suo nome è legato, più che alla gloriosi esordi nella New York della no wave di inizio anni Ottanta, alle (relativamente) recenti vicissitudini che l'hanno vista protagonista suo malgrado - l'implosione del suo matrimonio con Thurston Moore e la conseguente dissoluzione dei Sonic Youth -, raccontate comunque con lucidità, arguzia e onestà nella biografia "Girl in a Band", pubblicata anche in Italia nel 2016.

E proprio per lasciare, per una volta, che la sua innata coolness non rubi spazio alla sua incredibile intelligenza, ecco - nelle pagine che seguono - dodici tra le migliori osservazioni fatte da Kim Gordon tra scritti e interviste negli anni. Buona lettura!