Indiemood sessions, Cinque uomini sulla cassa del morto nei canali di Venezia

Nati nella primavera del 2013, i Cinque Uomini sulla Cassa del Morto sono un gruppo della provincia di Udine che propone brani inediti cantati in italiano con forti derivazioni dalla musica cantautorale italiana ma con numerosi influssi dalla musica popolare e folk. Sul palco sono sempre in cinque: chitarre acustiche, tastiere, violino, ukulele, basso, batteria e melodie spesso cantate a più voci. Rispetto ad una prima fase musicale più ‘acustica’ hanno arricchito il loro sound tramite l’utilizzo di effetti per violino, chitarre elettriche e sintetizzatori. Punto centrale del progetto è l’intensa attività live: hanno infatti superato la quota duecento concerti in poco più di quattro anni di attività. Finalisti al Premio De André nel 2016, si sono esibiti in numerose occasioni in Friuli Venezia Giulia e fuori regione (Folkest, Collisioni Festival). Hanno preso parte alle ultime quattro edizioni del Ferrara Buskers Festival, tra cui la partecipazione come gruppo invitato nel 2015. Ad aprile 2017 è uscito il loro primo disco ‘Blu’, composto da nove brani di loro composizione, seguito da un’intensa estate di concerti nel Nord Italia, tra cui l’apertura ai Franz Ferdinand a Lignano a settembre. Attualmente stanno lavorando al secondo disco e proseguendo l’attività concertistica che nel corso dell’estate li porterà in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Nelle nostre sessions ci regalano “Non dirlo a me”.





“E' stato bellissimo ed emozionante a dir poco poter portare la nostra musica tra i canali di Venezia. Tra una strofa e l'altra distendere lo sguardo su luoghi dove il tempo sembrava essersi fermato, a piedi scalzi sulla gondola nel silenzio totale, stretti come non mai per poterci stare tutti ma ne valeva la pena! “



“...Mi sento solo e non mi chiedere perché

i giorni sono vuoti qui senza di te

che sei lontana e che

non pensi mai a me

non lo so più

Vorrei venire lì da te

per stare ancora insieme a te

e se mi chiedi 'che sarà del mio futuro?'

amore mio, non dirlo a me...”

(Cinque uomini sulla cassa del morto – Non dirlo a me)