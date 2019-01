Musicista, compositore, graffitaro e artista visivo, Robert Del Naja, noto anche come 3D, è conosciuto dai più per essere stato uno dei fondatori dei Massive Attack, band trip hop per eccellenza della quale ancora Del Naja fa parte. Non solo, però: l’artista britannico figura nella lista delle identità che potrebbero nascondersi dietro allo street artist di Bristol Banksy, gigante dell’arte di strada che agisce in incognito lasciando come segno del suo passaggio i soli iconici graffiti che attraversano ormai il globo. Con i Massive Attack, orfani di Andrew Vowles, che dal 1998 ha preso altre strade, Del Naja ha realizzato capitoli discografici entrati nella storia della musica, come “Blue Lines” (1991) e “Mezzanine” (1998), ma ha firmato anche diverse colonne sonore per il grande schermo - in collaborazione, ad esempio, con figure quali Neil Davidge, Euan Dickinson, The Insects e gli stessi Massive Attack -, la più celebre delle quali resta, perlomeno per il pubblico del Belpaese, “Herculaneum”, composta per "Gomorra" di Matteo Garrone del 2008. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Robert Del Naja, che oggi, 21 gennaio, compie 54 anni, andando a riascoltare, nelle pagine che seguono, alcune della canzoni che l’artista ha consegnato al mondo del cinema.