Donna Summer, la regina della disco music

Si scrive Donna Summer, si legge "Queen of Disco", regina della disco music. Cosa ha rappresentato per la storia della musica pop è cosa nota: la serie di album pubblicati dalla cantante statunitense tra il 1974 (l'anno dell'esordio con "Lady of the night") e il 1979 (l'anno di "Hot stuff"), quelli della collaborazione con Pete Bellotte e Giorgio Moroder, hanno permesso a Donna Summer di diventare semplicemente una leggenda. Oggi, 31 dicembre, la popstar avrebbe compiuto gli anni: la ricordiamo, a quasi sette anni dalla scomparsa, con una video gallery che mette insieme alcune delle sue più grandi hit - cliccate su avanti.