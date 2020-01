Bello e scapigliato, Paolo Nutini ha conquistato il cuore di molti, non solo per la musica. Nato il 9 gennaio del 1987 nelle Lowlands scozzesi, a una manciata di chilometri da Glasgow, il cantautore con sangue toscano ha all’attivo, a oggi, tre prove di studio – l’ultima è “Caustic Love”, uscita nel 2014 –, la prima delle quali, l’esordio discografico “These Streets”, è uscita che Nutini aveva appena 19 anni. L’amore per il soul e per i suoni vintage è uno dei tratti distintivi del percorso iniziato poco più che maggiorenne al fianco dell’Atlantic Records, ma la voce di “Candy” ha spaziato anche tra stili più variegati, come il reggae che domina, in parte, “Sunny Side Up” (2009). Ma per alcuni, Nutini è un artista che il meglio di sé lo dà davvero solamente dal vivo, quando la sua voce non è più addomesticata dalle limature dell’incisione e, supportata dalla sua presenza scenica, arriva al pubblico in una forma che gli è valsa ottime recensioni dopo le esibizioni sui palchi internazionali. Oggi che il cantautore scozzese compie gli anni, facciamo un brindisi in suo onore proponendovi le dieci canzoni più suonate dal vivo dall’artista in occasione delle sue performance live, in ordine decrescente. Riuscite a indovinare la prima?