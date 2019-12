John Legend: quando, sconosciuto, cantava nei dischi degli altri

Oggi John Legend è uno degli artisti statunitensi più apprezzati tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori. Nel corso della sua carriera fino ad oggi il cantautore ha vinto dieci Grammy Awards, un Oscar nel 2015 per la "Migliore canzone" con "Glory" e un Emmy per "Jesus Christ Superstar". Forse non è una popstar al pari di tanti suoi colleghi, ma non è neppure uno sconosciuto: lo dimostra il successo di canzoni come "Ordinary people", "Save room", "Green light" o anche "All of me" e "Love me now". Sono lontani ormai gli anni in cui, ancora sconosciuto, Legend cantava e suonava nei dischi degli altri artisti. Sapevate, ad esempio, che... (clicca su avanti)