Il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha rilasciato una intervista alla emittente belga RTBF. Tra le altre cose gli è stato chiesto come è stato entrare a far parte della metal band inglese dopo avere militato nei Samson.

Questa la risposta di Dickinson:

E poi gli è stato chiesto come fosse riuscito a tenere i piedi per terra dopo avere iniziato ad esibirsi con gli Iron Maiden. Dice Bruce:

“Non sono riuscito ad aprire gli occhi per le prime cinque canzoni, ero terrorizzato al pensiero di guardare il pubblico. Ma ero il cantante e questo è il tuo lavoro. Ovviamente, all'inizio lavoravo sul vecchio materiale, ma subito abbiamo iniziato a lavorare all’album 'The Number of the Beast”. La mia voce ha permesso alla band di scrivere in una dimensione completamente diversa ed è ciò che ha reso le cose molto più facili. Perché non ho dovuto reinterpretare le vecchie cose. Potevo lavorare con materiale nuovo. Poi abbiamo fatto alcuni spettacoli. Siamo andati in Italia per cinque concerti ed è stata la prima volta che facevo un concerto fuori dal Regno Unito. Non avevo esperienza. Fu davvero interessante. Ebbi una curva di apprendimento molto ripida, ma ho avuto la fortuna di imparare abbastanza in fretta. Ho avvertito il mio manager quando sono entrato nella band, è ancora il manager degli Iron Maiden, Rod Smallwood. L'ho avvertito gli dissi: "Sarò un rompiballe. Lo sai, vero? E lui rispose: 'Sì, è un po' il motivo per cui ti vogliamo. Perché vogliamo qualcuno che contribuisca con delle idee.' E quando arrivammo ​​all’album successivo, "Piece Of Mind", avevamo già un album al numero uno. Ho scritto molto di 'Piece Of Mind' e 'Powerslave'. Entrare a far parte degli Iron Maiden è la più grande montagna russa del mondo. Vai giù, poi sali, poi vai giù di nuovo. Questo per cinque anni. Voglio dire, senza sosta, una grande scarica di adrenalina per cinque anni."