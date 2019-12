Al netto di eventuali sfoltite, fino ad oggi non pervenute, Billy Gibbons è l’uomo dalla lunga barba degli ZZ Top. Ci sarebbe anche il bassista Dusty Hill, ma il primato spetta a Gibbons, se non altro per essere il frontman, chitarrista e fondatore della formazione texana. Nemmeno l’offerta della Gillette di un milione di dollari rivolta ai due musicisti per spazzare via con un colpo di rasoio le loro incolte barbe è riuscita a convincerli a rinunciare a quello che è diventato il marchio di fabbrica degli ZZ Top, con il solo batterista Frank Beard a sfoggiare un mento tendenzialmente glabro. A rendere riconoscibile Billy Gibbons sono anche l’immancabile copricapo, il gusto per le stranezze per chitarra – come il vistoso rivestimento in peluche bianco -, e quel suono inconfondibile nato, in primo luogo, dal grande amore del musicista di Houston per il blues. Nel fare tanti auguri di buon compleanno all’inossidabile Gibbons, che oggi, 16 dicembre, spegne 70 candeline, ci riascoltiamo insieme alcuni singoli degli ZZ Top usciti tra il 1973 e il 1991.