Parlando di cibo - e altro - con Alex Kapranos dei Franz Ferdinand

Dice di "non essere un critico culinario", né di avere "alcuna autorità per farlo", ma il frontman dei Franz Ferdinand - che oggi, 20 marzo, compie 48 anni - nel 2005 ha iniziato a curare per l'autorevole Guardian "Soundbites", rubrica nella quale Alex Kapranos raccontava le sue avvenure a tavola durante il tour mondiale con la band di "Take Me Out", che proprio in quei mesi si stava iniziando a imporre a livello internazionale come una delle realtà più eccitanti sul panorama indie rock globale. Lui, che prima della fama ha lavorato (anche) come cuoco, ha sempre trovato nei piatti e nella cucina un universo speculare a quello musica, dove un balletto di talento, ambizione e creatività sancisce successi e designa fallimenti.

Per festeggiare il suo compleanno, ecco - nelle pagine che seguono - le citazioni più illuminanti riguardo la cucina (e non solo) consegnate agli annali da Alex Kapranos. Buon lettura, e... buon appetito!