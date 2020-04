Noto in primo luogo per la sua carriera artistica con gli Small Faces prima, e con i Faces di Rod Stewart poi, Ronnie Lane viene ricordato per aver contribuito attivamente allo sviluppo del rock di fine ’60. Dopo aver lasciato i Faces intraprende un percorso solista abbinando il rock all’arte circense: i “Passing Show”, definiti dallo stesso Lane come “i pagliacci più spietati del mondo”. Il progetto poneva le radici nella sperimentazione come principio identitario allestendo spettacoli nelle strade. Nel periodo solista il musicista originario di Plaistow (Inghilterra) realizzerà 4 dischi: “Anymore for Anymore” e “Ronnie Lane’s Slim Change” entrambi nel 1974, “One for The Road” del 1976, e “See Me” del 1979. Dopo essersi avvicinato alle teorie del mistico Meher Baba, porterà in sala di registrazione gli insegnamenti della filosofia indiana. Coadiuvato da Pete Townshend degli Who, registrerà “Rough Mix” nel 1977. La sua carriera verrà prematuramente compromessa agli inizi del ’78 quando gli venne diagnosticata la sclerosi multipla. Dopo aver lottato per anni, e dopo aver sperimentato varie terapie, morirà il 4 giugno del 1997 a 51 anni a Trinidad, nel Colorado.