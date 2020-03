Evan Dando: le sue collaborazioni con Juliana Hatfield, MC5, Dandy Warhols e altri

Bello e dannato, figlio della buona borghesia della east coast - padre immobiliarista, madre ex modella - che ai college prestigiosi ha preferito il rock and roll, Evan Dando ha incarnato una coolness che, a conti fatti, gli ha fatto raccogliere meno di quanto meritasse come musicista: citato da Easton Ellis in "Glamorama", idolatrato dalla generazione (americana) che avrebbe traghettato il concetto di "sotterraneo" da "alternative" a "indie", il cantante, autore e chitarrista di Boston è noto sì per essere il frontman dei Lemonheads, ma anche uno dei più prolifici collaboratori sulla piazza.

Per festeggiare il suo compleanno, ecco - nelle pagine che seguono - le principali collaborazioni che Evan Dando ha concesso ad amici e colleghi nel corso della sua carriera. Buon ascolto!