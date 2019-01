"Are you ready to be heartbroken", cantava Lloyd Cole. Una delle più belle penne del pop rock inglse nasce il 31 gennaio 1961 a Buxton, e si fa conoscere con i Commotions, formati nel 1982 mentre si trova all’università di Glasgow a studiare filosofia. Autore di capolavori come il disco di debutto "Rattlesnakes", lo festeggiamo con queste 10 canzoni, a partire da quella che abbiamo scelto per dare il titolo a questo articolo