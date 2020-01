T Bone Burnett: genio della musica americana, tra produzione, cinema e serie TV

Nato a St. Louis, Missouri, il 14 gennaio del 1948, Joseph Henry Burnett in arte T Bone cresce a Fort Worth, nel Texas, dove ancora giovanissimo fa le sue prime esperienze musicali e discografiche. Dai primi anni del decennio seguente si trasferisce a Los Angeles e nel biennio 1975-1976 è in tour con Bob Dylan come chitarrista della Rolling Thunder Review. Ma non è la sua vita da musicista a renderlo leggendario nel mondo della musica americana: è quella da produttore musicale, di artisti e colonne sonore di film e serie TV. Lo festeggiamo con 10 delle sue produzioni più belle, a partire da questo capolavoro dei Los Lobos, "How will the wolf survive".