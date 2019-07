Johnny Winter: tutti i suoi singoli finiti in classifica

Archetipo del guitar hero, Johnny Winter - pur senza diventare icona come altri suoi colleghi, non meno talentuosi ma più fortunati - ha avuto il merito di riuscire a portare negli USA, tra gli anni Sessanta e Settanta, il blues nelle arene, contribuendo in modo determinante alla riscoperta delle dodici battute da parte del grande pubblico: oltre all'attività da artista e performer, il musicista nato a Beaumont, Texas, e morto a Zurigo il 16 luglio del 2014, è stato titolare di una solida carriera da produttore, che l'ha portato a collaborare con il deus ex machina del Chicago blues, Muddy Waters, per il quale produsse tre album - "Hard Again" del '77, "I'm Ready" del '78 e l'ultimo "King Bee" dell''81 - che consegnarono al mondo l'eredità artistica dell'eroe di Issaquena County.

Nelle pagine seguenti vi proponiamo tutti i singoli di Johnny Winter che siano finiti nelle classifiche di vendita americane. Buon ascolto!