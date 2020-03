Celine Dion: i suoi migliori duetti

La cantante canadese dalla voce inconfondibile compie oggi, 30 marzo, 52 anni. Tantissimi i successi in carriera a cominciare da, forse, il suo pezzo più conosciuto, “My Heart Will Go On” colonna sonora del film “Titanic”. Ma in carriera Celine Dion si è esibita anche in molti, memorabili, duetti. Noi di Rockol ne abbiamo raccolti alcuni.