Buon compleanno Norah Jones: le sue migliori canzoni

La cantante newyorkese, nata il 30 marzo 1979, compie 41 anni quest’oggi. Una carriera musicale, la sua, che l’ha vista vincere numerosi riconoscimenti, fra cui 5 Grammy Award per l’album d’esordio “Come Away With Me”. Noi di Rockol vogliamo festeggiarla ripercorrendo le sue migliori canzoni.