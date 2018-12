Benché possa essere considerato un ambito più tradizionalista, votato al supporto fisico meglio se vintage - come il vinile, il rock più duro, quello che per intenderci spazia tra hard e metal in tutte le sue declinazioni, ha fatto registrare buoni numeri nel corso degli ultimi dodici mesi su una delle piattaforme musicali più frequentate al mondo, Spotify. Il sito Theprp.com ha lavorato sui dati grezzi riferiti bilancio del traffico del 2018 comunicato dal servizio guidato da Daniel Ek estraendo una classifica delle band hard e metal più ascoltate nel corso della stagione ormai agli sgoccioli.

In vetta alla classifica troviamo la band già guidata dal compianto Chester Bennington, i Linkin Park, con la bellezza di un miliardo di stream, seguiti dai Five Finger Death Punch con 575 milioni e i Breaking Benjamin con 320. A completare la top five ci sono i Papa Roach con 320 milioni e gli Shinedown con 285: nella seconda parte della top ten dietro agli A Day To Remember (con 203 milioni) si piazzano i Bullet For My Valentine (200), gli Alice In Chains (183), gli Stone Sour (165) e i Godsmack (155). La prima band italiana, i milanesi Lacuna Coil, sono presenti nella graduatoria in trentaduesima posizione, con 32 milioni di stream racimolati in un anno.

Interessanti i dati, forniti da Spotify, circa la relazione tra numero di follower sui social e numero di stream totalizzati. Ecco, nel dettaglio, i dati riferiti alle prime dieci posizioni:

Linkin Park

Numero stream: 1 miliardo

Fans: 52 milioni

Ore di stream: 72 milioni

Five Finger Death Punch

Numero stream: 575 milioni

Fans: 13 million

Ore di stream: 33 milioni

Breaking Benjamin

Numero stream: 320 milioni

Fans: 13 milioni

Ore di stream: 17 milioni

Papa Roach

Numero stream: 320 milioni

Fans: 24 milioni

Ore di stream: 17 milioni

Shinedown

Numero stream: 285 milioni

Fans: 13 milioni

Ore di stream: 16 milioni

A Day To Remember

Numero stream: 203 milioni

Fans: 3 milioni

Ore di stream: 10 milioni

Bullet For My Valentine

Numero stream: 200 milioni

Fans: 6 milioni

Ore di stream: 12 milioni

Alice In Chains

Numero stream: 183 milioni

Fans: 13 milioni

Ore di stream: 12 milioni

Stone Sour

Numero stream: 165 milioni

Fans: 12 milioni

Ore di stream: 10 milioni

Godsmack

Numero stream: 155 milioni

Fans: 10 milioni

Ore di stream: 9 milioni