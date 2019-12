Ike Turner, i successi con Tina

Non c’è dubbio che la carriera di Ike Turner poggi per la maggior parte sul progetto artistico raccolto sotto il binomio Ike & Tina Turner Revue, duo R&B che ha visto collaborare i due artisti - che furono anche marito e moglie - tra il 1960 e il 1976, firmando classici come “It’s Gonna Work Out Fine” e “River Deep - Mountain High”. Prima di conoscere Anna Mae Bullock, in arte Tina Turner, Izear Luster "Ike" Turner, Jr., nato nel Mississippi nel 1931, faceva parte della band, da lui fondata, dei Kings of Rhythm, ma solo dopo l’incontro con una delle stelle del firmamento della black music la sua carriera è decollata. Il sodalizio, artistico e personale, ha avuto anche non pochi lati bui, con pesanti accuse di violenza da parte di Tina nei suoi confronti. A dodici anni dalla morte di Ike Turner, venuto a mancare il 12 dicembre 2007, ecco alcuni dei brani più rappresentativi della sua collaborazione con una delle voci più note d’America.