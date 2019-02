Metti una sera, a cena, in una tiepida sera di febbraio sulla Costa del Sol: un ristorante tranquillo, poi quattro passi sulla spiaggia prima di andare a dormire. L'ultima sera di Gary Moore, esattamente otto anni fa, è andata esattamente così: se un infarto non ce l'avesse portato via nelle primissime ore del mattino del 6 febbraio del 2011, oggi il mondo delle sei corde sarebbe sicuramente più ricco e più vivo. Perché il chitarrista nato a Belfast, classe '52, già nei Thin Lizzy di Phil Lynott e Brian Downey, non solo è stato uno dei più grandi performer della sua generazione, ma anche un esploratore instancabile, capace di passare dal blues all'heavy metal con una naturalezza rara, figlia in tutto e per tutto di un talento unico e cristallino.

Per ricordare Moore nell'anniversario della sua scomparsa abbiamo ordinato, nelle pagine che seguono, le sue principali collaborazioni con - tra gli altri - B.B. King, Traveling Wilburys, Beach Boys, George Harrison e tanti altri. Buon ascolto.