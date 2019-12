Jay-Z, il Paperone del rap compie 50 anni

Nato a Brooklyn il 4 dicembre 1969, Jay-Z, al secolo Shawn Corey Carter, è uno dei pezzi grossi dell’East Coast, nome di spicco del panorama rap statunitense che negli anni si è circondato di riconoscimenti e di sonante denaro, legato, per la verità, solo in misura minore alla sua attività musicale e dovuto per la maggior parte a quella imprenditoriale. Jay-Z è, infatti, tra le altre cose, tra gli investitori del canale televisivo Revolt fondato da Sean Combs, proprietario della piattaforma streaming Tidal e presidente e amministratore delegato dell’etichetta Def Jam Recordings. Dagli anni nel sobborgo newyorkese, dove ancora molto giovane Jay-Z si è reso protagonista di non pochi episodi di violenza tanto con la polizia quanto con i gangster del quartiere, insomma, di strada il rapper ne ha fatta parecchia. E se già da solo era una delle figure più note del music biz, insieme alla moglie Beyoncé - con la quale Jay-Z ha dato alle stampe nel giugno 2018 l’album collaborativo “Everything Is Love” seguito dalla tournée congiunta “On the Run tour” – i due sono definitivamente entrati nell’olimpo dei Re Mida dell’industria dell’intrattenimento. Al Paperone del rap, che oggi spegne 50 candeline, facciamo i nostri auguri ripercorrendo alcune delle sue vittorie, proposte in ordine cronologico, ai Grammy Awards, tra i riconoscimenti musicali più importanti degli Stati Uniti.