Intelligenza, acume, talento e instancabile curiosità: non necessariamente in quest'ordine, gli ingredienti che hanno reso Mike Patton una delle voci più importanti della sua generazione sono tutti qui. Il leader dei Faith No More (e dei Mr. Bungle, dei Fantômas, dei Tomahawk, dei Peeping Tom e titolare di almeno una mezza dozzina di altri progetti) ha conosciuto l'affetto del grande pubblico come uno degli esponenti di spicco di quella corrente - l'alt metal, nella sua declinazione funk - oggi commercialmente sopravvissuta solo nella sua incarnazione più muscolare e cazzona: peccato, perché non solo la band di "Angel Dust" aveva già dimostrato che alzare l'asticella per affrancarsi da un'etichetta e un sottogenere era possibile, ma soprattutto perché ridurre il cantante di Eureka - che oggi compie 51 anni - alla sola sua avventura nel mainstream sarebbe estremamente riduttivo.

Ascoltatore attento e onnivoro, Patton - come Stratos, la Galas e pochissimi altri - è il perfetto esempio di artista visceralmente avant-garde capace di dominare anche i linguaggi popolari, senza - e per questo lo apprezziamo ancora di più - né dare l'idea di "abbassarsi" di livello né patire complessi dovuti al suo bagaglio. E', semplicemente, un artista che fa il suo lavoro - o, almeno, quello che si suppone un artista debba fare, cioè esplorare terre incognite, tentare ibridazioni inedite e proiettare la tradizione verso il futuro. Lui l'ha fatto, e anche bene, guadagnandosi il rispetto di gente come John Zorn e Ennio Morricone, pur lontano dal clamore che lo circondava quando - nel 1992 - insieme ai Faith No More fu chiamato a rappresentare il volto nuovo del rock in uno dei tour più istituzionali di sempre, quello che i Guns N' Roses e i Metallica intrapresero tra il luglio e l'ottobre dell'anno di Tangentopoli.

Per festeggiare il compleanno di Mike Patton, abbiamo scelto di proporvi, nelle pagine che seguono, dieci curiosità relative alla sua carriera, dentro e fuori i Faith No More. Buona lettura!