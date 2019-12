Sinéad O'Connor nasce a Dublino l'8 dicembre del 1966: oggi compie 53 anni. Dall'infanzia difficile, al debutto con gli In Tua Nua, a quello solista nel 1985 - oggi fa notizia per motivi extra musicali - come la sua recente conversione all'Islam, ma è una delle voci più belle, uniche e potenti della musica degli anni '80 e '90. La festeggiamo con una carrellata delle sue canzoni più belle, e dei suoi più grandi successi, ovviamente a partire da "Nothing Compares To You", che le venne donata da Prince e venne incisa nel 1990, diventando una hit internazionale