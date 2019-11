Roger Glover, il pirata dei Deep Purple in dieci canzoni

Bandana in testa – ma a volte è una coppola, altre è un nuovo copricapo -, Roger Glover è, da oggi, un energico 74enne. Energico, in effetti, lo è stato sempre, dalla militanza nei Deep Purple, formazione che lui stesso, addetto al basso, ha contribuito a formare, nel 1969, fino all’esperienza con i Rainbow di Ritchie Blackmore, passando per i contributi forniti a formazioni come gli Whitesnake o, come produttore, a Judas Priest e Nazareth.

Glover, nato a Brecon, Galles, il 30 novembre del 1945, resta, su tutto, il bassista dei Deep Purple, dei quali, dopo la reunion del 1984, ancora fa parte, dopo aver contribuito non poco allo sviluppo dell’iconico suono degli hard rockers di “Smoke on the Water”. Ci limitiamo, in queste pagine, a ripercorre i contributi forniti dal musicista, nella veste di bassista, autore e/o produttore, alla nascita di alcuni classici dei Deep Purple e dei Rainbow, a partire dai primi anni Settanta fino alle più recenti pubblicazioni di Ian Gillan e compagni. Buon ascolto!