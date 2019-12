Dan Fogelberg, un cantautore da non dimenticare

Il 16 dicembre 2007 è morto, a causa di un tumore alla prostata, alla età di 56 anni, Dan Fogelberg. Questo cantautore nato a Peoria (Illinois) in Italia non è molto conosciuto, in patria, invece, ha avuto più di una hit e la sua carriera ha avuto un buon successo sin dal debutto discografico nel 1972 con l’album “Home Free”.

Per dare qualche numero, che spesso riesce a spiegare meglio di molte parole, sul cursus honorum di Fogelberg negli Stati Uniti: otto album sono stati certificati dischi di platino e un paio dischi d’oro. Quello da lui proposto è un soft, folk, country rock di ottima fattura. Nelle pagine a seguire vi invitiamo ad ascoltarlo.

*In coda troverete anche la cover (si può definire così?) che Patty Pravo fece di "To the Morning" presentandola al festival di Sanremo 1987 con il titolo "Pigramente signora".