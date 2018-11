Uscito per la prima volta nel 1978 come prima pubblicazione solista del chitarrista dei Rolling Stones, il singolo natalizio “Run Rudolph Run” aveva fatto il suo ingresso nei negozi di dischi accompagnato da “The Harder They Come”, come b-side. Nel 2007, poi, il brano è tornato sul mercato con un altro b-side, “Pressure Drop”. Ora, che la prima incisione della versione di Keith Richards della storia della renna dal naso rosso – scritta da Johnny Marks e Marvin Brodie e registrata per la prima volta da Chuck Berry nel 1958 – celebra il suo quarantennale, il musicista britannico ha annunciato la pubblicazione, in occasione del Black Friday di domani, 23 novembre, di un unico vinile – rosso, 12 pollici – che riunisce, oltre a “Run Rudolph Run”, i due b-sides del 1978 e del 2007. Sul lato A del disco ci sarà, dunque, il classico natalizio sull’ottava renna di Babbo Natale, mentre sul lato B “The Harder They Come” e “Pressure Drop”.

Ricordiamo che “Pressure Drop” ha trovato per la prima volta la sua collocazione su disco nel 1970 nell’album “Monkey Man” dei giamaicani Maytals, mentre “The Harder They Come” è un brano scritto e interpretato dalla leggenda del reggae Jimmy Cliff, uscito come singolo estratto dalla colonna sonora del film eponimo del 1972.

Richards ha lanciato la nuova uscita sui suoi social con un breve video. Eccolo qui: