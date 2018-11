Periodo di super-attvità per Beth Hart. Dopo la collaborazione con Joe Bonamassa in "Black Coffee", e dopo "front And Center-Live From New York" la cantautrice sta per pubblicare un altro disco dal vivo "Live At The Royal Albert Hall", in uscita il prossimo 30 Novembre in 2CD, 3LP, e versione video. Ma ancora prima, passerà in Italia: il 26 novembre sarà agli Arcimboldi di Milano per un concerto.

In attesa di "Live At The Royal Albert Hall" e della data agli Arcimboldi del 26 novembre, Beth Hart regala a Rockol questa versione da brividi del suo pezzo, registrata nel nel camerino al Femina Theatre a Bordeaux giusto ieri sera. Una voce pazzesca e intensa, per una cantante d'altri tempi, partita dai club per arrivare a luoghi prestigiosi come il Teatro di Milano in cui si esibirà. Da non perdere