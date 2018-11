Una sentenza - di primo grado - emessa dal tribunale di Los Angeles potrebbe mettere in allarme gli artisti e gli organizzatori di concerti con interessi negli Stati Uniti: secondo quanto riferito da TMZ la corte della metropoli californiana avrebbe accordato a una spettatrice di un concerto di Skrillex feritasi facendo stage diving - pratica per la quale lo spettatore delle prime file sale sul palco senza autorizzazioni per tuffarsi in platea, confidando nel supporto degli altri presenti per non impattare rovinosamente con il terreno - un risarcimento pari a 4 milioni di dollari.

Jennifer Fraissl, questo il nome della fan, si sarebbe procurata una grave emorragia cerebrale rovinando (volutamente) dal palco del Belasco Theater di L.A. nel 2011, durante un set del capostipite statunitense della dubstep: secondo il giudice, al 15% di responsabilità dell'incidente da addebitare alla stessa Fraissl sarebbero da sommare un altro 35% da accollare all'artista, che quindi dovrà corrispondere alla fan circa un milione e mezzo di dollari, ancora un 35% da ascrivere alla società che ha organizzato il tour, la Lost Boys, condannata a versare un milione e 800mila dollari, senza dimenticare il residuo di responsabilità da condividere con i gestori della sala dove è avvenuto l'incidente, condannata a pagare 450mila dollari a titolo di risarcimento.

"Non c'è nulla di più importante della sicurezza dei miei fan ai miei show", ha dichiarato il Dj, che pure - per mezzo del suo legale - ha fatto sapere di essere in possesso di "prove video che certifichino come Skrillex non abbia mai avuto un contatto fisico con la signora Fraissl", e quindi di essere pronto a fare ricorso in appello.