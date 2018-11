Il fulcro della terza giornata della MMW2018 è stato l'incontro svoltosi 16.30 presso la sede dell'Universitá Cattolica di via Carducci: un laboratorio sul tema "Come si fa una playlist”, organizzato dal Master in Comunicazione Musicale di Almed, in cui gli studenti hanno creato la playlist ufficiale della Milano Music Week.

Dopo una prima definizione del concetto di playlist come "forma di racconto e di narrazione" nel panorama attuale dei media, dove la musica è diventata intangibile e i meccanismi d'ascolto sono cambiati, sono stati i tracciati i quattro elementi chiave di una playlist-tipo su piattaforma digitale: l'immagine di copertina, il titolo, la descrizione ed il contenuto musicale. Tali fattori, tanto come meccanismi di evocazione quanto come veicoli d'identità, giocano un ruolo fondamentale nella creazione di una playlist vera e propria.

Una playlist ben fatta inoltre deve tener conto del contesto e dell'utenza a cui si riferisce e deve prefissarsi lo scopo di trasmettere musica di qualitá, soprattutto per il proprio target che il creatore si è proposto.

Al termine del laboratorio è stata infine realizzata questa playlist, caricata sul profilo ufficiale della Milano Music Week, con gli artisti presenti durante la settimana in città.

La giornata si era aperta con un incontro tenuto presso Milano Base dagli assessori Filippo del Corno, Roberta Cocco, dalla direttrice area SUEv Patrizia Aversano e da Vincenzo Monte, beta-tester del nuovo servizio con la sua impresa Drink and Taste. Il tema ricorrente dell’incontro “Milano Music Week incontra gli operatori della città: strumenti di valorizzazione e facilitazione” è stato la digitalizzazione dei servizi comunali per la musica, per semplificare i rapporti tra i soggetti coinvolto. Per creare fluidità di relazioni e moltiplicare la produzione culturale della città sono stati raccontati quindi il piano e gli obiettivi del nuovo Sportello Unico degli Eventi (SUEv) digitale.

Nel primo pomeriggio, invece, con un nuovo appuntamento dedicato allo spettacolo: “Lo Spettacolo dal Vivo”, presso il Palazzo Giureconsulti (MI). L’incontro si concentra su quali sono stati e saranno gli effetti dellala “Riforma del Terzo Settore”. Al tavolo della discussione alcuni rappresentanti di associazioni - ARCI Emilia-Romagna -, cooperative - Kilowatt dei Giardini Margherita (BO) - e imprese sociali - Teatro dell’Elfo (MI)-. Si rileva sin da subito come punto centrale di tale riforma e incontro, essenzialmente il tema dell’ibridazione del sistema No Profit con altri settori, al fine di perseguire un obiettivo comune, come strumento utile per la creazione di valore.

In serata, diversi eventi in contemporanea, oltre all’incontro intervista tra Marracash e il Sindaco Sala in Santeria (con molta gente rimasta fuori) e con la presentazione del nuovo disco di Eros Ramazzotti al Castello Sforzesco (in un evento riservato però alla stampa, di cui Rockol riferisce qua). La giornata si è si è conclusa con gli eventi dedicati alloetichetta discografica torinese INRI (Levante, Ex Otago, Bianco). Due appuntamenti diversi, in due diverse location: il primo, al Circolo Ohibò, ha visto esibirsi i nuovi artisti appena entrati nel roster dell'etichetta. Sul palco si sono alternati gli Stag, i Bar Ponderoso, Liede e i La Colpa. Una serata tra acustico e puro rock.

Nel secondo evento l'armata INRI si è trasferita all'Apollo, uno dei locali centrali a Milano per la musica , animando il dancefloor e facendo vivere ai tanti giovani accorsi al locale una vera festa grazie ai dj set degli Ex Otago e de Lemandorle. Prima di loro, ad aprire le danze il live dei Diva, folgorante progetto electropop con sfumature vintage.

Oggi, giorno 4 della Milano Music Week - il programma completo è disponibile qua

(Fabiano Cipriani, Stefano Gelmi, Sebastiano Solerte, Mariachiara Liverani, Claudio Baso, Leonardo Arena - Master in Comunicazione Musicale)