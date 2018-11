E’ stato diffuso il video del nuovo singolo della band salernitana, “Candies & flowers”, tratto dall’ultimo album “Lub Dub”, uscito per Ala Bianca lo scorso aprile.

Per il video di “Candies & Flowers”, gli A Toys Orchestra e il regista Domenico Onorato hanno scelto scegliendo una protagonista transgender e un’ambientazione vintage.

Il videoclip mette in scena il matrimonio immaginario di una persona transgender negli anni ’80, tra i sorrisi dei parenti, i camerieri “quasi” impeccabili, uno sposo dallo sguardo sognante e una sposa che macchia di vino il vestito ancor prima dell’inizio della festa.

Spiega il regista:

“Le parole di Candies & Flowers mi hanno evocato il sogno di un amore meraviglioso e perfetto pronto a franare da un momento all’altro. Le scene da un matrimonio di una signora trans mi sono apparse immediate per raccontare il delicato sogno di un amore negato. La scelta di ambientare il matrimonio negli anni ’80 è stata per me inevitabile, perché è nelle immagini di quegli anni che la mia generazione ha subito, guardando le foto e i ‘filmini’ dei propri genitori, la narrazione di questo sogno”.

La protagonista della storia è Rosa Rubino, transessuale e partenopea, già nota nel mondo della musica per la sua partecipazione al video di “Me staje appennenn’amò” di Liberato.

Gli A Toys Orchestra sono in questo momento in tour nei club italiani.