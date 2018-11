Ieri, 20 novembre, è andata in scena la seconda giornata della Milano Music Week. Tra gli appuntamenti più rilevanti del calendario Alle ore 15, presso il Palazzo Giureconsulti, è stato presentato, su iniziativa dell’ex ministro Franceschini, il sito “Canzone italiana”. ll portale propone un viaggio all’interno della storia della musica italiana con l’intento di diffonderla ad un pubblico multigenerazionale ed internazionale; valorizzando e rendendo accessibile le il nostro patrimonio musicale attraverso una piattaforma consultabile in otto lingue diverse. Il sito si struttura in quattro macro-aree (produzioni 1900-1950, produzioni 1950-2000, tradizioni popolari e contributi speciali), a loro volta ulteriormente suddivise. La piattaforma può essere visualizzata su desktop, tablet e smartphone. Lo spirito di questo progetto è di offrire un percorso guidato all’ascolto, ponendosi come valida alternativa alla riproduzione casuale tipica dello streaming.

Alle 16:30 si è tenuta la open lecture “Dal vivo? I concerti, oggi, tra esperienza unica e spettacolarizzazione”, presso la sede di Via Nirone dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.. Il direttore del Master in Comunicazione musicale Gianni Sibilla ha raccontato la spettacolarizzazione dei concerti con le sue rispettive connessioni: televisione, talent e social media. Si è partiti dal concetto di “live” inteso come unione tra performance e aspetto scenografico. Il risultato è la continua ricerca dell’”effetto wow”, inteso come l’importanza della spettacolarizzazione di un concerto per tutta la sua durata. Rispetto a dieci anni fa, quando l’artista in televisione era visto solo come immagine, oggi con l’avvento dei talent, il format del concerto è stato trasferito in televisione, rendendo protagonista l’esibizione “dal vivo”, come nel caso di X Factor e delle band. In conclusione il valore aggiunto di un’esperienza live (sia inteso come talent o come concerto dal vivo) sta nel sorprendere continuamente il pubblico rendendolo partecipe di un’esperienza unica.

La seconda giornata della Milano Music Week giunge al termine in tarda serata, con il ritorno dei Delta V sul palco del “Rock’n’roll”; storico locale situato in via Bruschetti. L’esibizione oltre ad aver ripercorso l’intera carriera musicale della band attraverso la proposta di brani e cover emblematiche come ”Il mondo visto dallo spazio ” e “Se telefonando”, è stata caratterizzata dall’esecuzione in anteprima degli inediti che assieme alle tracce “L’inverno e le nuvole ” “Il cielo che cambia colore” e “Domeniche di Agosto” -già pubblicate tra marzo ed agosto- verranno inclusi nel nuovo progetto artistico “ Verso Casa“. La new entry in casa Delta V si chiama Marti. La cantante andrà ad affiancare Carlo Bertotti e Flavio Ferri, le due figure storiche che oltre vent’anni fa hanno dato vita al progetto.

Anche oggi, diversi appuntamenti in programma - qua l'elenco completo

(Andrea Citterio, Flavia De Meo, Emanuele Frisino, Claudia Pasquini - Master in Comunicazione Musicale)