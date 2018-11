Il chitarrista degli Aerosmith si è visto costretto, su consiglio dei dottori, ad annullare le date statunitensi del suo tour a supporto dell’ultima fatica solista dell’artista, "Switzerland Manifesto". Il veto dei medici arriva dopo che all’inizio del mese Joe Perry si era sentito male nel corso di un concerto, a New York, di Billy Joel, dove si trovava in veste di ospite. Soccorso nei camerini per quello che è stato identificato in un problema respiratorio, l’addetto alle sei corde della formazione di “Dream On” è stato ricoverato in ospedale e, infine, dimesso settimana scorsa. Per quanto Perry abbia confermato anche questa volta di stare bene, sul suo account Instagram, il chitarrista ha comunque dovuto annullare il tour: “Sono a casa e sto bene”, scrive sempre sul social network, “ma il dottore raccomanda ancora un po’ di riposo prima di riprende a fare nuovamente rock, quindi purtroppo devo cancellare le prossime date del tour”. Il musicista dà poi appuntamento ai fan nel 2019, lasciando intendere che quel che resta di quest’anno, per lui, sarà dedicato al riposo. Nulla è stato detto a proposito di un eventuale recupero dei live annullati.

Le date interessate vanno dal 30 novembre al 16 dicembre e coinvolgono le principali città statunitensi, come Sioux City, Detroit, New York, Philadelphia, San Francisco, and Beverly Hills.