Assomusica, l’associazione nata nel 1996 che riunisce gli organizzatori e i produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo, e che è promotrice, insieme a Comune di Milano, SIAE, FIMI e Nuovo IMAIE della seconda edizione della Milano Music Week, organizza nell’ambito del Linecheck Music Meeting and Festival tre importanti appuntamenti. Il presidente Vincenzo Spera dichiara:



“Notiamo un sempre maggiore interesse verso le tematiche da noi portate avanti, frutto senz’altro del lavoro svolto nella passata edizione. Quest’anno saremo presenti con tre grandi appuntamenti, che aiuteranno a proiettare nel futuro il lavoro all’interno del settore, in previsione anche di alcune leggi molto importanti pensate per il 2019”.



Ecco di seguito nel dettaglio i tre incontri organizzati da Assomusica.

cCLEP!: PROFESSIONISTI E TECNICI NELL'INDUSTRIA DELL'ENTERTAINMENT (Riconoscimento, Certificazione, Formazione)

Giovedì 22 novembre dalle 16.30 alle 17.15 - Linecheck, Sala C, presso BASE, via Bergognone 34, Milano

Nell'industria dell'intrattenimento le attività professionali soffrono da sempre la mancanza di un formale riconoscimento, coerente e uniforme anche a livello internazionale. Questo progetto è il primo ad affrontare tali problematiche in un contesto europeo. cCLEP! (Certified Competences for Live Events Professionals) è un progetto Erasmus+, finanziato dalla Comunità Europea, promosso da Assomusica in collaborazione con Patou international (Francia), Epralima (Portogallo), Plasa (Gran Bretagna), Meso (Grecia) e Regione Emilia Romagna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Per accreditarsi scrivere a info@assomusica.org

MILANO CREATIVE INDUSTRIES IN EUROPE: THE FUTURE SOUNDS GOOD

Venerdì 23 novembre dalle 12.00 alle 13.30 - Linecheck Cariplo Factory - Innovation Arena - presso BASE via Bergognone 34, Milano

Il 2019 vedrà la consegna di un investimento pilota per la musica sotto forma del programma Music Moves Europe. Con il Forum culturale europeo di Milano, a solo un anno di distanza, riportiamo una panoramica dei progetti attivi e in corso, nonché quelli in sviluppo nell'industria musicale e le prospettive offerte al settore della musica live nell’ambito della nuova programmazione Europa Creativa.

Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria al seguente form: http://bit.ly/ASSOMUSICACreativeIndustries

DA PAGANINI AI TALENT - COME SI E’ EVOLUTO IL MANAGEMENT DELL’ARTISTA

Venerdì 23 novembre dalle 18 alle 20 - Linecheck Sala C presso BASE, via Bergognone 34, Milano

Ingresso gratuito

In occasione della seconda edizione della Milano Music Week, Assomusica presenta una delle importanti novità del programma di quest’anno: un panel interamente dedicato alla figura del manager musicale, che prende le mosse da quel grande esempio di capacità imprenditoriale ante litteram rappresentato dalla figura di Niccolò Paganini. Il grande compositore è stato non soltanto il primo vero “divo” della musica strumentale, l’antesignano delle tante star di oggi, ma anche il primo manager di se stesso. Da allora l’attività di promoter nello spettacolo è divenuta una professione che si avvale di strategie sempre più raffinate, impiegando i mezzi più potenti della tecnologia. Durante il workshop si avvicenderanno i nuovi protagonisti del settore, che porteranno la propria esperienza diretta. Non solo un incontro per addetti ai lavori, quindi, ma un momento aperto a tutti che ripercorrerà in modo inedito la storia di un mestiere oggi alla base di qualsiasi spettacolo e che non ha mai smesso di mutare attraverso i secoli.

Assomusica continua a portare avanti il proprio impegno nell’incoraggiare e valorizzare i giovani talenti, sostenendo, insieme a LINECHECK Music Meeting and Festival, MMF e Musicraiser, la prima NIMPE Music Factory, esempio concreto di cooperazione europea in ambito musicale, che vede coinvolti 6 Paesi membri dell'Unione Europea: Italia, Regno Unito, Danimarca, Slovenia, Grecia e Francia. Durante la seconda edizione della Milano Music Week, i manager e le band selezionati tra tutti gli iscritti al progetto NIMPE saranno protagonisti di esibizioni dal vivo in streaming e di momenti di approfondimento sui diversi aspetti del management e dello sviluppo del proprio progetto artistico.