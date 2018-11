Bon Iver in concerto in Italia, la prossima estate. Il cantautore di "Skinny love" sarà nel nostro paese per un'unica data in programma il 17 luglio 2019 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. I biglietti per assistere al concerto saranno in prevendita su TicketOne dalle ore 10 di questo venerdì, 23 novembre: il prezzo è di 40 euro, più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Bon Iver, progetto dietro al quale si nasconde Justin Vernon, trentottenne cantautore del Wisconsin, avrebbe dovuto esibirsi in concerto in Europa già lo scorso anno, per promuovere il suo ultimo album in studio "22, a million": le date europee del tour, però, sono state cancellate per "motivi personali" (non erano previsti, però, passaggi in Italia).

L'ultimo passaggio di Bon Iver in Italia, in concerto, risale all'ottobre del 2012, quando Justin Vernon e compagni si esibirono dal vivo all'Alcatraz di Milano (tre mesi prima, a luglio, avevano invece suonato a Ferrara, sul palco del festival Sotto Le Stelle).

Tra le cose più recenti fatte da Justin Vernon c'è la collaborazione con Aaron Dessner dei National (insieme al quale ha formato il duo dei Big Red Machine, che lo scorso agosto ha consegnato al mercato il suo album d'esordio eponimo) e quella con Eminem per "Fall", un brano dell'ultimo disco del rapper, "Kamikaze", pubblicato a sorpresa alla fine dell'estate (ma subito dopo la pubblicazione dell'album, Justin Vernon ha preso le distanze dal messaggio e dal linguaggio di Eminem, quasi disconoscendo la canzone). Una canzone di Bon Iver sarà presente nella colonna sonora del film "Creed II", di Stevan Caple Jr.