Il tour a supporto della loro ultima prova di studio, “Concrete and Gold”, si è concluso solo il mese scorso e già i Foos annunciano – con un tonante “EUROPE!!! ARE YOU READY FOR 2019???” - cinque date per la prossima estate in Europa. Non molte, ma abbastanza da far sperare che se ne aggiungano presto altre. La band del già batterista dei Nirvana Dave Grohl ha fatto sapere che si esibirà il 19 giugno a Pola, in Croazia; il 25 giugno a Horsens, in Danimarca; il 27 giugno a Bergen, in Norvegia; il 19 agosto al Vital Festival di Belfast, in Irlanda del Nord; e il 21 agosto a Dublino, in Irlanda.

L’ultima tournée della band di “The Pretender” ha debuttato in Islanda nel giugno 2017 ed è arrivata nel Belpaese il 14 giugno scorso, con un’unica data al Firenze Rocks del capoluogo toscano. In aggiunta, e parecchio prima, alle date appena annunciate, il gruppo sarà presente anche sul palco del Forum di Los Angeles il prossimo 16 gennaio per il concerto tributo al compianto leader di Audioslave e Soundgarden Chris Cornell, scomparso nel maggio del 2017. Insieme ai Foo Fighters si esibiranno i componenti delle diverse band nelle quali l’artista ha militato, ma anche i Metallica e Ryana Adams.