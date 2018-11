Loredana Berté ha dato il via dal Teatro Verdi di Montecatini sabato sera, 17 dicembre, al "LiBerté tour", la serie di concerti nei teatri legati al suo ultimo album in studio. In scaletta non solamente le canzoni di "LiBerté", come i singoli "Maledetto luna park" e "Babilonia", ma anche i cavalli di battaglia della cantante: da "Il mare d'inverno" a "In alto mare", passando per "Mi manchi", "Luna", "Dedicato", "Non sono una signora" e "Sei bellissima". Spazio anche per l'omaggio a Pino Daniele con "Buongiorno anche a te" (fu autore della musica della canzone, contenuta nell'album "LoredanaBerté" del 1980 - il testo venne invece scritto da Oscar Avogadro) e alla sorella Mia Martini con "Inno" (cantata dalla corista Aida Cooper).

Ecco, di seguito, la scaletta completa del concerto:

"Maledetto Luna Park"

"Il mare d'inverno"

"Babilonia"

"Strade di fuoco"

"Mi manchi"

"Messaggio dalla luna"

Medley: "Petala/Esquinas/Jazz"

"Una donna come me"

"Luna"

"Buongiorno anche a te" "Inno" (omaggio a Mia Martini, cantata da Aida Cooper)

"LiBerté"

Medley: "Stare fuori/Madre metropoli/Indocina"

"Tutti in paradiso"

"Anima carbone"

"Dedicato"

"Non sono una signora"

"Sei bellissima"

"Non ti dico no"

"E la luna bussò"

"In alto mare"

"Gira ancora"

La prima parte del tour terrà impegnata Loredana Berté tra novembre e dicembre; il tour riprenderà poi a marzo, dopo l'eventuale partecipazione della Berté al Festival di Sanremo 2019: "Tutti quelli che ho fatto sono andati male. Vorrei chiudere il cerchio e fare un Sanremo come si deve. Presenterò una canzone scritta da Gaetano Curreri", ha detto lei presentando l'album, a settembre. I biglietti sono disponibili su TicketOne. Ecco le date:

17 novembre - Montecatini, Teatro Verdi

27 novembre - Milano, Teatro Nazionale

7 dicembre - Vicenza, Teatro Comunale

10 dicembre - Legnano (MI), Teatro Galleria

15 dicembre - Torino, Teatro Colosseo

29 marzo - Firenze, Teatro Obihall

2 aprile - Jesolo (VE), Palazzo Del Turismo

6 aprile - Varese, Teatro Openjobmetis

12 aprile - Rimini, RDS Stadium Theater

16 aprile - Roma, Teatro Brancaccio

30 aprile - Livorno, Teatro Goldoni

6 maggio - Milano, Teatro Nazionale

11 maggio - Bologna, Teatro Duse

17 maggio - Bergamo, Teatro Creberg